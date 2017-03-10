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Bodrum merkezli FETÖ operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli 11 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
08:3910 Mart 2017
Gündem
Bodrum merkezli FETÖ operasyonu
Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli 11 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Son güncelleme: 08:5310.03.2017
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