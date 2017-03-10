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Son dakika… Bülent Eczacıbaşı’ndan helikopter kazası açıklaması

Bülent Eczacıbaşı: Bozüyük’teki fabrikaya gidiyorlardı. Kazanın nasıl olduğuna yönelik bilgimiz yok. İçerisinde yönetimicilerimiz ve Rus konuklarımız, müşterilerimiz vardı.
13:1910 Mart 2017
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Bülent Eczacıbaşı’ndan helikopter kazası... paylaşan: Sozcu
Bülent Eczacıbaşı: Bozüyük’teki fabrikaya gidiyorlardı. Kazanın nasıl olduğuna yönelik bilgimiz yok. İçerisinde yönetimicilerimiz ve Rus konuklarımız, müşterilerimiz vardı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 11.16'da kalkan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi helikopter Büyükçekmece- Beylikdüzü arasındaki Endem Televizyon Kulesi'ne saat 11:21'de çarparak düştü.
Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopterde 7 kişi bulunuyordu.  Helikopterin Kaptan Pilotu'nun Alaaddin Nacar ikinci pilotunun ise Ahmet Bulut olduğu öğrenildi. Helikopter  Vitra Rusya Genel Müdürü Salim Özen ile Aleksandr Vanin, İgor Kochergin, Luit Mina Churova ve Elena Badraga isimli 4 Rus’u taşıyordu.

Kaza yerine gelen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Eczacıbaşı “Sanırım Bozüyük'teki fabrikaya gidiyorlardı. Kazanın nasıl olduğuna yönelik bilgimiz yok. İçerisinde yönetimicilerimiz ve  Rus konuklarımız, müşterilerimiz vardı” dedi.

Son güncelleme: 13:2410.03.2017
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