Bursa -İzmir Karayolu 13 saat sonra trafiğe açıldı

Bursa’da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle İzmir yolunda yüzlerce araç saatlerce karın temizlenmesini bekledi. 40 kilometreyi aşan araç kuyruğu sürücüleri isyan ettirdi. 13 saat süren yoğun çalışmaların ardından yol trafiğe tekrardan açıldı.

Dün gece başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle Bursa-İzmir yolu ulaşıma kapandı. 2 otobüsün yoğun kar ve buzlanma sebebiyle yolun dışına çıkması sonucu uzun kuyrukların oluştuğu öğrenildi.

Kurtarma ekipleri, Bursa tarafından konvoyun başına ulaşamıyor. Balıkesir ve Bandırma tarafından gelmeye çalışan kurtarma ekipleri ise, yolu açmak için seferber oldu.

Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden Balıkesir ve İzmir yönüne otobüslerin çıkışına izin verilmiyor. Konvoyun uzunluğunun 40 kilometreyi buldu.

13 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI

Türkiye'nin en önemli karayollarından Bursa-İzmir yolu 13 saat sonra trafiğe açıldı. 13 saat boyunca karayolları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu yol trafiğe açıldı.

Meteorolojinin günler öncesinden uyarılar yapmasına rağmen binlerce araç Bursa-İzmir karayolunda mahsur kalmış, vatandaşlara Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kumanya ve yakıt desteği sağlanmıştı. 13 saatlik çalışma sonucu yol trafiğe açıldı. Yer yer kaygan zeminden kaynaklı kazalar meydana gelse de trafik akışı sağlandı.

BURSA’DAN YİYECEK YARDIMI YAPILDI

Kapanan karayolunda, oluşan kuyrukta mahsur kalan sürücü ve yolculara, Bursa AFAD kontrolünde yiyecek ve içecek yardımı yapılıyor.

Yetkililer, Büyükşehir Belediyesi’nin 5 bin kişiye, Karacabey Kaymakamlığı’nın 500 ve Kızılay’ın ise 250 kişiye dağıtılmak üzere hazırladığı erzağı dağıtılmak üzere bölgeye gönderdi.

AKUT ve NAK ekipleri de mahsur kalan kişilere yardım amacıyla kayan araçların çekilmesi için bölgeye araç ve ekip gönderdi.