Son dakika… CHP: Sonuçlar manipüle ediliyor

Erdal Aksünger:"Sonuçları manipüle ediyorlar. Sandıkların henüz yüzde 7.4'ü açıldı. Ama bunu sanki yüzde 60'ı açılmıs gibi gösteriyorlar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger seçim sonuçlarının kamuoyuna verilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Aksünger “Sonuçları manipüle ediyorlar. Sandıkların henüz yüzde 7.4’ü açıldı. Ama bunu sanki yüzde 60’ı açılmıs gibi gösteriyorlar” dedi. CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem ise YSK’nın 2mühürsüz pusula kararı ile ilgili” ise “Kanunları ilga ettiler. YSK alenen suç işliyor. Korkunun ecele faydası yok” yorumunda bulundu.

7 HAZİRAN’DA BENZER SAHNE YAŞANMIŞTI

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde de benzer bir sahne yaşanmıştı. Anadolu Ajansı seçim gecesi ilk saatlerde AKP’nin oy oranını yüzde 60’lardan başlatmış ancak sayımın sonunda AKP’nin oy oranı yüzde 40,9 olmuştu.