Son dakika… CHP’den tarihi referandum çıkışı: Sine-i millete döneriz

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke YSK'nın 'mühürsüz oy kararına' karşı CHP'nin 'üzerine düşen her şeyi' yapacağını söyledi. Böke ‘’CHP olarak bu referandumu tanımıyoruz. Sonuç hayır çıkmıştır. Milyonların iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu amaçla her türlü yaptırımı da masaya yatıracağız. Her türlü derken buna Sine-i Millet de dahildir’’ dedi.

CHP, referandumun yenilenmemesi durumunda Sine-i Millete dönmeyi tartışmaya açmayı kararlaştırdı. CHP Genel Başkan yardımcısı Selin Sayek Böke, MYK toplantısında sonra yaptığı açıklamada bu kritik konuyu dile getirdi ve milletvekillerinin istifa ederek TBMM'den çekilmesi anlamına gelen ‘'Sine-i Millet'' kararını gündemlerine aldıklarını bildirdi. Böke şöyle dedi: ‘'CHP olarak bu referandumu tanımıyoruz. Sonuç hayır çıkmıştır. Milyonların iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu amaçla her türlü yaptırımı da masaya yatıracağız. Her türlü derken buna Sine-i Millet de dahildir''

SİNE-İ MİLLET NEDİR?

Sine-i millet, meclis zeminini terk etmek, halkın arasına katılıp, halk hareketi başlatmak ve siyasi iktidarı ya da egemenlere başkaldırı anlamını taşıyor. Kavram, siyasi arenada muhalefetin iktidara karşı son ‘silahı’ olarak tanımlanıyor. Bugüne kadar Meclis'te tek bir milletvekili sine-i millete döndü. O da Turgut Özal'ın cumhurbaşkanı seçiminde gerçekleşti. Sine-i millet diyen DYP Hatay milletvekili Murat Sökmenoğlu milletvekilliğinden istifa etmişti.

CHP’NİN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

CHP’den referandum konusundaki tartışmalar üzerine “gerekirse Meclis’ten çekiliriz” çıkışı geldi. CHP, benzer bir çıkışı altı yıl önce, 2011’de de gerçekleştirmişti. 2011’teki CHP’nin Meclis çalışmalarına katılmama tavrı,genel seçimlerinin ardından gelmişti. O dönem Balyoz ve Ergenekon davaları nedeniyle hapiste olan, ancak seçimlerde aday gösterilen vekiller, tahliye edilmedikleri için CHP’li vekiller de TBMM’de göreve başlamak üzere yemin etmeyi reddetmişlerdi.

CHP’nin yemin krizi yaklaşık bir ay sürmüş, ardından AKP ve CHP’nin seçilen milletvekillerinin tahliye edilmesi çağrısını içeren bir metin üzerine anlaşıp, imza koymaları üzerine çözülmüştü. AKP’nin de altına imza koyduğu metinde seçilmiş vekillerin salıverilmeleri çağrısı olmasına rağmen, seçilen vekillerin tahliyesi ancak İki yıl sonra, Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile gerçekleşebilmişti.

YASAMA ÇALIŞMALARINDANDAN ÇEKİLMEK Mİ, İSTİFA MI?

CHP’nin TBMM’deki çalışmalardan “çekileceği” mi, yoksa “istifa mı” edeceği henüz belli değil. HDP, milletvekillerinin ve eş başkanlarının tutuklanmasının ardından bir süre TBMM’deki yasama çalışmalarından çekilmişti. HDP’li vekiller komisyon ve genel kurul çalışmalarına katılmamış, ancak vekillikten de istifa etmemişlerdi. TBMM’de vekillerin genel kurul çalışmalarına katılmalarını gerekli kılan bir “devam zorunluluğu” bulunuyor. Ancak kağıt üstündeki bu “devam zorunluluğu” hiç işletilmedi. Aynı şekilde, yasama çalışmalarına katılmayan HDP’li vekillere “devam zorunluluğu” işletilmemişti. HDP’li vekiller de yaklaşık iki aylık bir aradan sonra TBMM’nin tüm faaliyetlerine dönme kararı almışlardı.

CHP’LİLER İSTİFA EDERSE, TBMM’DE KABUL EDİLMESİ GEREKİYOR

TBMM İç tüzüğüne göre, CHP’li vekillerin istifa etmeleri halinde, bu istifalar otomatik olarak yürürlüğe girmiyor. İç tüzüğe göre bir vekilin istifasının geçerli olabilmesi için Genel kurul’da oylanması ve kabul edilmesi gerekiyor. AKP’nin sayıca üstünlüğünün olduğu TBMM’de, CHP’li vekillerin istifalarının kabul edilmesi konusundaki karar, AKP’nin olacak. Eğer AKP’deCHP’li vekillerin istifalarının kabul edilmesi yönünde bir görüş oluşursa, istifaların tek tek oylanıp kabul edilmesi gerekecek.

Yine TBMM iç tüzüğüne göre, meclis’teki milletvekili sayısının yüzde 5’inin boşalması durumunda, ara seçim yapılması gerekiyor. 550 vekilli parlamentoda ara seçim yapılması için 28 sandalyenin boşalması gerekiyor. CHP’nin halen TBMM’de 133 vekili bulunuyor.