Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meydanlarda şiirlerini okuduğu Sezai Karakoç referandumda ne diyecek?

Türkiye 3 gün sonra Cumhuriyet tarihinin en önemli kararlarından birini vermek üzere sandığa gidecek. Hemen hemen tüm siyasi partiler, 16 Nisan Anayasa referandumu için görüşlerini açıkladı. Ancak bir kişi/parti var ki o hâlâ sessizliğini koruyor. Bahsettiğimiz isim Türk edebiyatının yaşayan en güçlü şairlerinden Sezai Karakoç. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kampanyasında bir şiirini kullandığı Sezai Karakoç, Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanlığı'nı yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ağustos 2014’te düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için hazırlanan kampanya filminde, Sezai Karakoç’un ‘Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine’ şiirinin bir bölümünü okumuştu.

Erdoğan mitinglerde de Karakoç’a ait “Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim”, “Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır” gibi dizelerle birçok destekçisini gözyaşlarına boğuyordu. Hatta o dönemde AKP’nin şiir için izin almadığı yönünde bazı haberler medyada yer almıştı.

Bir iddiaya göre; o dönemde Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan Mehdi Eker, propaganda klibi tv’lerde yayınlanmadan sadece yarım saat önce izin almak için Karakoç’u aramıştı.

Şiirin klipte kullanılmasına karşı çıkmayan Karakoç’un Eker’e fırça attığı; “Az sonra yayına girecek diyorsun, nasıl bir izin bu? Zaten yapmışsınız yapacağınızı!” dediği yazılıp çizilmişti.

84 yaşındaki İslamcı şairin 2007’de kurduğu ve hâlâ başkanlığı yaptığı Yüce Diriliş Partisi, referandum kararını açıklamadı. Ancak parti programı, Erdoğan’ın şiirlerini meydanlarda “gür bir seda ile okuduğu” Karakoç’un kararına ilişkin önemli bir ipucu veriyor.

24’ÜNCÜ MADDEYE DİKKAT!

Yüce Diriliş Partisi’nin programının ikinci bölümü “Devlet ve Yönetim” başlığını taşıyor. 23’üncü maddesinde ise “başkanlık sistemi” vurgusu yer alıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, Karakoç ve kurmaylarının yaptığı şu başkanlık tanımı:

“Devlet başkanının üç yardımcısı olacak; birini, kendisi Meclis içinden doğrudan seçecek, diğer ikisini meclis ve yüksek yargı kurulunun önerdiği üçer kişi içinden seçecektir. Kendi seçtiği yardımcı, yürütme işlerine bakacak, Başbakan adını taşıyacak, bakanlarını Meclis içinden veya dışından seçecek, onay ve güvenoyu sistemi işleyecektir. Yüksek yargı kurulunun önerdiği kişiler içinden seçilen yardımcı, yargı ile başkanlık arasındaki ilişkiyi sağlayacak, aynı şekilde üçüncüsü de Meclis’le başkan arasındaki ilişkiyi sürdürecektir. Üçüncü yardımcı, gerektiğinde cumhurbaşkanına vekâlet edecektir.”

Yukarıda anılan maddenin, AKP ve MHP’nin getirmeye çalıştığı sistemle hiç alakası olmadığı çok açık. Zira; 18 maddelik pakette, cumhurbaşkanının kaç yardımcı seçeceği bile belirtilmiyor. Öte yandan, cumhurbaşkanı olarak anılacak başkan, yardımcılarını Meclis içerisinden seçemeyecek.

MUHALEFETİN EN ÇOK ÜSTÜNDE DURDUĞU KONU!

Başta CHP ve HDP olmak üzere muhalifler, yapılmak istenen değişikliklerin kuvvetler ayrılığını yok edeceğini savunuyor. Parti programın 16’ncı maddesi ise, değişikliğe muhalefet ederek, ‘hayır’ diyenlerin sıklıkla gündeme getirdiği bu konuya açıklık getiriyor.

“Devlet yönetiminin, daha çok, ‘kuvvetler ayrımı’ esasına göre düzenlenmesine çalışılacaktır” ifadesinin yer aldığı bu maddede, “Devlet başkanlığının ülkeyi temsil eden ve yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin neticede ülke yararı açısından birleştiği makam olduğu unutulmayacaktır” vurgusu dikkat çekiyor.

Devlet başkanının oylanacak değişiklikle, hakim ve savcıların atamalarını yapan Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 13 üyesinin beşini doğrudan, ikisini dolaylı olarak, beşini ise liderliğini yapacağı partinin Meclis çoğunluğu üzerinden kendi seçebilecek.

AKP’Yİ YERDEN YERE VURMUŞTU

Sezai Karakoç, Mayıs 2015’te 1970'lerden itibaren kaleme aldığı şiir ve siyasi makalelerinden oluşan ‘Diriliş Işığı’ dergisinin son sayısındaki başyazıda AKP iktidarını yerden yere vurmuştu.

Karakoç, ‘Gerçek Durum ve Tek Umut' adlı yazıda şu tespitleri yaptı:

“Adalet ve Kalkınma Partisi, halkın oyuna ve iltifatına mazhar olmak açısından şikayete hakkı olmayan bir durumdadır. Buna karşılık iktidar, icraatlarını, propagandasını ustaca yapmakta olsa da, ülkenin temel, öteden beri süregelen sorunlarının geleceğimizi teminat altına alacak şekilde kökten çözüme kavuştuğuna dair, gözle görülür elle tutulur bir ilerleme ne yazık ki, gözlemlenememektedir.”

Etkileyici ve nitelikli şiirleriyle sadece İslamcılar arasında değil, hemen hemen tüm edebiyat dünyasının saygıyla andığı Karakoç, bu başyazıda AKP’nin dış politikasını da ‘fecaat' olarak değerlendirmişti.

İŞTE O DİZELER

Erdoğan’ın meydanlarda okuduğu “Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” adlı şiirin bir bölümü şöyle:

(…)

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim

Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır

Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır

Aşk celladından ne çıkar madem ki yâr vardır

Yoktan da vardan da öte bir Var vardır

Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır

O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır

Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır

Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır

Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır

Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır

Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır

Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır

Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır

Senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili