Son dakika… Delibaş çetesine organize baskını

İstanbul polisi, Fırat Delibaş'ın elebaşını yaptığı suç örgütüne operasyon düzenledi. Baskında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı. Fırat Delibaş'ın ise arandığı öğrenildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda, elebaşılığını Fırat Delibaş’ın yaptığı iddia edilen bir suç örgütü belirledi. Yıllar önce Tarlabaşı’da kapkaç ve hırsızlık mallarını evlere depolanması ve sokakları kameralarla izlemesiyle gündeme gelen Delibaş’ın çetesi takibe alındı. Araştırmalarda suç örgütü ile irtibatli isimler tespit edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlemeye alındı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Diyarbakır, Antalya, Ankara, Bursa,İzmir, Mardin, Mersin ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskında 27 şüpheli gözaltına alındı. Ancak Fırat Delibaş henüz yakalanamadı. Adreslerdeki aramalarda ise, 4 tabanca 2 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerden 17’si sorgularının ardından Emniyet’ten serbest bırakıldı. Diğer 11 şüpheli ise, tehdit, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, uyuşturucu, suç uydurama gibi suçlamalarla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı, 10 şüpheli ise tutuklandı.