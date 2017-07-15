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Diyarbakır’dan son dakika haberi: Baba-oğula infaz!

Diyarbakır'ın Hazro İlçesi kırsalında baba ile oğlu, elleri arkadan bağlanmış ve silahla öldürülmüş olarak bulundu. Köylülerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri olay yerine geldi.

12:5915 Temmuz 2017
Gündem
Diyarbakır’dan son dakika haberi: Baba-oğula infaz!
Diyarbakır'ın Hazro İlçesi kırsalında baba ile oğlu, elleri arkadan bağlanmış ve silahla öldürülmüş olarak bulundu. Köylülerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri olay yerine geldi.

Diyarbakır’ın Hazro ilçesine bağlı Ormankaya ve Çitlibahçe köyleri arasındaki kırsal alanda bugün sabah saatlerinde elleri arkadan bağlanarak, silahla öldürülmüş iki erkek cesedi bulundu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesetlerin Ömer Demirbaş ve oğlu Musa Demirbaş’a ait olduğunu tespit etti. Diyarbakır’ın Lice ilçesi Kabakaya köyü Hacı Cemil mezrasında oturan Ömer Demirbaş ve oğlu Musa Demirbaş’ın cesetleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, bölgede güvenlik güçleri tarafından araştırma başlatıldı. (DHA)

Son güncelleme: 13:3515.07.2017
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