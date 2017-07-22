Son dakika… Ege’de bir deprem daha!

Bodrum'daki 6.6'lık depremin artçıları devam ediyor. Gökova'dan bir son dakika haberi daha geldi. Ege Denizi'nde Muğla açıklarında AFAD'a göre 4.0, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla’da dün yaşanan 6.3’lük depremin ardından bugün de onlarca artçı sarsıntı yaşandı. Gökova Körfezi’nde son olarak saat 03.34 ‘te Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) verileriyle Richter ölçeğine göre 4.0, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ne (KRDAE) göre ise 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin hemen ardından 2.9 ve 2.6 büyüklüğünde 2 artçı sarsıntı daha yaşandı.

Depremin merkez üssüne Türkiye’den en yakın yerleşim yeri ise Bodrum’a bağlı Çamlık Köyü olduğu kaydedildi.

DHA