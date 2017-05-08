Son dakika… Erdoğan, Macron’u arayıp tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u arayıp kutladı. Erdoğan, seçim sonuçlarının AB'nin geleceğine ilişkin umutları artırdığına dikkat çekti. Erdoğan ve Macron Brüksel'deki NATO zirvesinde yüzyüze görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa’da Cumhurbaşkanlığına seçilen Macron’u bu akşam telefonla arayarak başarısından dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fransa’daki seçim sonuçlarının Avrupa Birliği’nin geleceğine ilişkin umutları artırdığına dikkati çekti. Brüksel’deki NATO Zirvesi’nde yüzyüze bir görüşme yapma konusunda mutabık kalan Erdoğan ve Macron, Türkiye ve Fransa ilişkilerini her alanda daha ileriye taşıma konusunda kararlılıklarını da vurguladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron’un önümüzdeki süreçte Türkiye ve AB ilişkilerindeki pürüzlerin aşılmasının önemine de değindikleri öğrenildi.

DHA