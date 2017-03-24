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Son dakika… Erzurum’da deprem!

Erzurum'un Horasan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
12:2424 Mart 2017
Gündem
Son dakika… Erzurum’da deprem!
Erzurum'un Horasan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Erzurum'un Horasan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, bugün saat 11.54'de merkez üssü Erzurum'un Horasan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede hissedilen deprem korkuya neden oldu. Bazı vatandaşlar koşarak kendilerini kapalı alanlardan dışarı attı. Bir kadın da korkudan fenalık geçirdi. Yetkililer herhangi bir yıkım olup olmadığı hususunda inceleme başlatıldığını belirtti. (İHA)

Son güncelleme: 12:5524.03.2017
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