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Son dakika… Fatih’te turistik otelde yangın

İstanbul Fatih'te bir otelde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde kalanlar tahliye ediliyor.

08:393 Temmuz 2017
Gündem
Son dakika… Fatih’te turistik otelde yangın
İstanbul Fatih'te bir otelde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde kalanlar tahliye ediliyor.
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