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Gazetecinin otomobilini yaktılar

Yılbaşından önce bacağından vurulan Gaziantep Ayıntap gazetesi sahibi Ökkeş Sabah'ın bu gece de otomobilini yaktılar.
Saygı ÖZTÜRK
09:273 Mart 2017
Gündem
Gazetecinin otomobilini yaktılar
Yılbaşından önce bacağından vurulan Gaziantep Ayıntap gazetesi sahibi Ökkeş Sabah'ın bu gece de otomobilini yaktılar.

Gaziantep’te gazetecilere dönük saldırılar durmuyor. Daha önce üç gazetecinin vurulduğu ya da yaralandığı olaylardan sonra bu gece de gazete sahibi Ökkeş Sabah’ın yaklaşık 60 bin lira değerinde olan otomobili yakıldı.

Ökkeş Sabah iki ay önce de silahlı saldırıya uğramıştı.

Ökkeş Sabah iki ay önce de silahlı saldırıya uğramıştı.

‘KİME GÜVENECEĞİZ’

Ökkeş Sabah olayı Sözcü’ye şöyle anlattı “Benim kimseye borcum harcım yok. Kimseyle namus meselem yok. Ancak hırsızlığı kimlerin yaptığını çok iyi bildiğim için beni korkutmak, susturmak istiyorlar. Yılbaşından dört gün önce evimin önünde silahlı saldırıya uğradım. Bacağımdan vurdular. Olayın failleri yakalanamadı. Bu kez saat 03:45’te evimin önünde otomobilime benzin dökerek yaktılar. Bunun da faili ya da failleri henüz yakalanmış değil. Biz kime güveneceğiz? Emniyet yetkililerinin, olayın faillerini bulmasını istiyorum. Aksi halde ilimizde gazetecilik yapmak artık hiç mümkün değil. Birçok meslektaşımız da tehdit altında” dedi.

aracPolis kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Son güncelleme: 10:0303.03.2017
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