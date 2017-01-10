Son dakika… Gaziantep Emniyeti önünde çatışma

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne saldırı için gelen iki teröristten birisi çıkan çatışmada öldürüldü. Diğer terörist ise bir binaya saklandı. Polis söz konusu binaya operasyon düzenliyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne saldırı için gelen iki teröristten birisi çıkan çatışmada öldürüldü. Diğer terörist ise bir binaya saklandı. Polis söz konusu binaya operasyon düzenliyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15.23 sıralarında peş peşe silah sesleri gelince bölgeye takviye ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda bir terörist öldürüldü. Görgü tanıkları bir polisin de yaralandığını söyledi. Olayda bir teröristin de kaçtığı değerlendiriliyor.

‘TERÖRİST BİNAMIZA KAÇTI’

İHA muhabiri Orhan Akın “Kaçan teröristin bizim büromuzun da bulunduğu binaya girdiği değerlendiriliyor. İş hanında şu an polis operasyon başlattı” dedi.

8 AY ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 1 Mayıs 2016 tarihinde de benzer bir saldırıya sahne olmuştu. Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik sabah saatlerinde yaklaşık 10 metre mesafede gerçekleştirilen saldırıda bomba yüklü bir araç infilak ettirilmiş 3 polis şehit olmuştu. Olayda aralarında sivillerin de bulunduğu 23 kişi de yaralanmıştı. Yapılan soruşturmada saldırıyı IŞİD teröristi İsmail Güneş’in gerçekleştirildiği tespit edilmişti.