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Son dakika… Gaziantep’te korkutan patlama

Gaziantep Sanayi Sitesi'nde patlama meydana geldi. Savaş alanına dönen atölyede henüz mesainin başlamamış olması büyük bir faciayı önledi. Patlama sesi kentin büyük bölümünden duyuldu.
07:477 Mart 2017
Gündem
Son dakika… Gaziantep’te korkutan patlama
Gaziantep Sanayi Sitesi'nde patlama meydana geldi. Savaş alanına dönen atölyede henüz mesainin başlamamış olması büyük bir faciayı önledi. Patlama sesi kentin büyük bölümünden duyuldu.

Olay bu sabah KÜSGET Sanayi Sitesi 18. Cadde’de bulunan bir lastik kaplama atölyesinde meydana geldi.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Saat 06:20’de büyük bir gürültüyle yaşanan patlamanın sesi kentin birçok noktasından duyuldu.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın yaşandığı alan tam bir savaş alanına dönerken, mesai saati olmaması dolayısıyla atölyede ölen ya da yaralanan olmadı.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Öte yandan patlamanın yaşandığı atölyenin yan taraftaki işyerinde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralanırken, olayın lastik kaplama atölyesinin kazan dairesinde meydana geldiği tahmin ediliyor.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Polis ve itfaiye ekiplerinin patlamanın yaşandığı bölgedeki incelemeleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

 

Son güncelleme: 08:1707.03.2017
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