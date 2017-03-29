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Son dakika haberi… ABD’den Adil Öksüz açıklaması

ABD Büyükelçiliği: Öksüz'ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereği iptalin nedenini kendisine bildirdik.
16:0429 Mart 2017
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Son dakika haberi… ABD’den Adil Öksüz açıklaması
ABD Büyükelçiliği: Öksüz'ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereği iptalin nedenini kendisine bildirdik.

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırlanan iddianameye göre Adil Öksüz 21 Temmuz’da ABD Konsolosluğundan arandığı ortaya çıktı. ABD, konuyla ilgili açıklama yaparak bilgiyi doğruladı.

ABD Büyükelçiliği: O gün (21 Temmuz) Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD’nin Türkiye Temsilciliği’ni arayarak, Adil Öksüz’ün Türkiye’den kaçmasını engelleme konusunda yardım talebinde bulunmuştur. Bunun arkasından Öksüz’ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereğince Öksüz’ü arayarak kendisini bu iptal konusunda bilgilendirmeye çalıştık…

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Son güncelleme: 16:0829.03.2017
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