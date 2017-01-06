Son dakika haberi… Adalet Bakanı’ndan açıklama!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İzmir Adliyesi'nde açıklama yapıyor. Bozdağ saldırıyı düzenlenen terör örgütünün PKK olduğu konusunda tereddüt olmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıda 3 avukatın 2 polisin ve 2 sivilin yaralandığını açıkladı. Bozdağ, “Saldırıda 18 gözaltı yapıldı. Teröristlerin kimlikleri belirlendi, açıklamıyoruz” dedi. Bozdağ, teröristlerin planın içeri girmek olduğunu ancak beklemedikleri bir şekilde şehit polis Fethi Sekin’in müdahalesi ile karşılaştıklarını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İzmir’deki saldırıyla ilgili şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bozdağ, “Teröristlerin kimlikleri belirlendi ancak güvenlik gerekçesiyle açıklamıyoruz. Eylemi PKK’nın yaptığında tereddüt yok” dedi.

“Bütün Türkiye’ye, 81 ilimize karşı yapılmış bir terör saldırısıdır” diyen bulunan Bozdağ, “Terör kardeşlik hukukumuzu yok edemeyecektir. Mücadele daha da etkinleştirilerek daha da kararlı bir şekilde devam ettirilecektir. Terör örgütlerinin isimleri bir süre sonra hatırlanmayacak bile…Türkiye, yaklaşık 10 civarında terör örgütüyle eş zamanlı mücadele eden tek ülkedir.” açıklamasında bulundu.

PLANLARI İÇERİ GİRMEKTİ

İzmir Adliyesi’ne saldıranların adliyeye girmek için plan yaptıkları belirlendi. Bakan Bozdağ, “Bizim değerlendirmemize göre patlama olduktan sonra birisi roketatarlarla C Blok’a saldırı yaparken öteki de el bombalarıyla saldıracaktı. Roketsavarın ucuna takılacak tanksavar ve bu çok tesirli bir şey. 1,5 metrelik duvarı delip geçebilecek güçte. Ve bundan 7 tane var” dedi.

EYLEM ERKEN BAŞLAMAK ZORUNDA KALDI

Onların hesap edemediği gelişmeler olunca eylem erken başlıyor ve planlarını gerçekleştiremiyorlar. El bombaları var. RPG'nin ucuna takılacak tanksavar ve bu çok tesirli bir şey. 1,5 metrelik duvarı delip geçebilecek güçte. Ve bundan 7 tane var. Bizim değerlendirmemize göre patlama olduktan sonra birisi bunlarla C Blok’a saldırı yaparken öteki de el bombalarıyla saldıracak. İçeri girmeyi planlamışlar gibi görünüyor.”