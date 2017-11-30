Son dakika haberi… AİHM’den, CHP’nin anayasa referandumu başvurusuna ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CHP'nin anayasa referandumunun iptali yönündeki başvurusunu reddetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi´nin referanduma ilişkin iptal başvurusunu reddettiğini açıkladı. Açıklamada “16 Nisan 2017 günü gerçekleşen referandum sırasında anayasal düzenlemelerin değiştirilmesi gerekçesiyle CHP tarafından yapılan başvuru ‘AİHM’nin çoğunluk oyuyla reddedilmiştir” denildi. Kararın nihai olduğu belirtildi.

Açıklamada ”Referandum konusu AİHM Sözleşmesi çerçevesine girmiyor” denildi.