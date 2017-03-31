Son dakika haberi… Akıncı iddianamesi tamam!

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamenin tamamlanarak mahkemeye gönderildiğini bildirdi. İddianamede Fethullah Gülen'in bir numaralı, Adil Öksüz'ün iki numaralı sanık, Kemal Batmaz'ın ise üç numaralı sanık olduğu yer aldı. Akın Öztürk'ün ise askeri kanadın bir numaralı ismi olduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamenin tamamlanarak mahkemeye gönderildiğini bildirdi. İddianamede Fethullah Gülen'in bir numaralı, Adil Öksüz'ün iki numaralı sanık, Kemal Batmaz'ın ise üç numaralı sanık olduğu yer aldı. Akın Öztürk'ün ise askeri kanadın bir numaralı ismi olduğu belirtildi.

Şikayetçiler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da bulunuyor. İddianameye göre 25 pilot F-16 kullandı, 11’i bombalama yaptı. İki uçağın sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı takip için görevlendirildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişiminin merkezi olduğu iddia edilen Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ndeki faaliyetlere yönelik iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

Darbe girişimini Akıncı Üssü’nde yönettikleri belirlenen sivil isimlerinden Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Binici, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek’in darbedeki rollerinin de anlatıldığı iddianamede darbenin asker kanadının bir numarasının Akın Öztürk olduğu yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin iddianamede, bir orgeneral, altı tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay ve bir uzman çavuş olmak üzere toplam 481 şüphelinin bulunduğunu bildirdi.

KİLİT NOKTA AKINCI ÜSSÜ

İddianamede, Kayseri, Diyarbakır, Adana İncirlik’ten kalkan uçaklar ile İstanbul SAT Komutanlığından gelen darbecilerin Akıncı Üssü’ndeki eylemlere katılması ve Konya MAK timinin İstanbul’daki darbe karşıtı komutanları Akıncı Üssü’ne kaçırması olayları da yer alıyor.

Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin iddianame ayrıca, Genelkurmay, Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden, darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssüne gelerek darbeye teşebbüs eylemlerine iştirak edilmesini kapsıyor.

25 PİLOT F-16 KULLANDI

İddianameye göre, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında 25 pilot F-16 uçağı kullandı. Bunlardan 11’i bombalama faaliyetlerini gerçekleştirdi, diğer pilotlardan ikisi İstanbul üzerinde alçak uçuş yaparken iki F-16 pilotu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağını takiple görevlendirildi. Diğer 10 F-16 pilotu da Ankara üzerinde alçak uçuş yaptı.

45 FETÖ’cü yöneticiye 303’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi

FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü’ndeki eylemlerle ilgili iddianamede, terör örgütünün 45 yöneticisi için 303’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

İKİ NUMARALI ŞÜPHELİ ADİL ÖKSÜZ’ÜN BYLOCK KULLANDI

İddianamede, iki numaralı şüpheli Adil Öksüz’ün FETÖ/PDY mensuplarınca örgüt iletişimi amacıyla oluşturulan ByLock yazılımını kullandığı, şüphelinin eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım’ın da ByLock kullanıcısı olduklarının anlaşıldığı tespiti yer aldı.