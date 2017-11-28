AKP Sözcüsü’nden son dakika ‘belge’ açıklaması

AKP Sözcüsü Mahjir Ünal'den son dakika açıklaması... Ünal, TBMM'de belge açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için çok ağır ifadeler kullandı. Ünal, "Türkiye'ye karşı ABD'de bazı çevrelerin yürüttüğü operasyonlar söylem ve eylem birliğine dönüşmüş durumda" dedi. AKP Sözcüsü Ünal, ABD'de başlayan Reza Zarrab davasına ilişkin soruya ise şu karşılığı verdi: "Bu tiyatronun savcısının, hakiminin, amacının kim olduğunu biliyoruz. Bu tiyatroda oynanan oyunu biz tanımıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgelere ilişkin AKP’den bir son dakika açıklaması daha geldi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünali gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

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“Kılıçdaroğlu klasiği yaşıyoruz” diyen Ünal, özetle şöyle dedi:

“İnsanların onurlarıyla haysiyetiyle ilgili ölçü tanımaksızın yalanda sınır tanımayan, haysiyet cellatlığı yapan muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız.

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“BU BELGELERİ ELİNİZDE BULUNDURAMAZSINIZ”

Bugün itham altında bırakılan iftira edilen isimlerin avukatı açıklama yaptı. Bu belgelerin niteliğini kamuoyuyla paylaştı kendisine de bir çağrıda bulundu dedi ki elindeki belgeleri eğer bunlar suç unsuru teşkil eden belgelerse bunları zaten anayasaya göre suç işlemiş oluyor elinde bulunduramaz savcılığa teslim etmesi gerekiyor.

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“ABD’DE YÜRÜTÜLEN OPERASYONLARIN SÖYLEM BİRLİĞİNE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA”

Daha da acısı Türkiye’ye karşı ABD’de bazı çevrelerin yürüttüğü operasyonlar söylem ve eylem birliğine dönüşmüş durumda” dedi. Bunun Türkiye’de ayağını Kılıçdaroğlu’nun CHP’si oluşturuyor. ABD’yle eş zamanla eylem ve açıklamalarını görüyoruz.

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“İFTİRASINDA BOĞULACAK”

Bir kez daha kendi iftirasında, kendi yalanında boğulacaktır. Cumhurbaşkanımızla ve ailesiyle ilgili çirkin iftiralarının hakikati ortaya çıkacaktır.

Kılıçdaroğlu ve siyaset anlayışı siyaset tarihimizin çöplüğündeki yerini alacaktır.”

REZA ZARRAB DAVASI: “BU TİYATROYU TANIMIYORUZ”

Mahir Ünal, ABD’de başlayan Reza Zarrab davasına ilişkin soruya ise şu karşılığı verdi: “Hukuki niteliği olmayan, uluslararası hukukta karşılığı bulunmayan, siyasi, bazı çevrelerin operasyonlarından ibaret olan FETÖ’nün Amerika’da dizilere kadar sızdığını biliyoruz. Bu tiyatronun savcısının, hakiminin, amacının ve kim olduüğunu biliyoruz. Bu tiyatroda oynanan oyunu biz tanımıyoruz.”