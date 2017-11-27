Son dakika haberi… AKP’li eski başkanın aracına bombalı saldırı

AKP eski Şırnak Merkez İlçe Başkanı Cihan Birlik’in park halindeki aracına ses bombası ile saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi’nde eski AKP Şırnak Merkez İlçe Başkanı Cihan Birlik'in park halindeki aracının altında ses bombası patladı.

Yaşanan patlamada can kaybı ve yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Patlama sonrası mahallede kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polis etrafta güvenlik önlemi alarak, bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları incelemeden sonra aracı çekici ile Şırnak Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İHA