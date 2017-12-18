ALES’te FETÖ depremi: 20 bin akademisyen için düğmeye basıldı

FETÖ'nün soru hırsızlığına yönelik soruşturmalarda 2005-2013 yılları arasındaki tüm ALES sorularının çalındığı tespit edildi. 20 bin şüpheli için savcılık harekete geçti. ÖSYM, ‘yardımcı doçent’ ve ‘doçent’ unvanlı akademisyenlerin de aralarında bulunduğu bazı şüphelileri, dil sınavından ‘eşdeğer’ sınava aldı.

Yenişafak gazetesinden Osman Özgan’ın haberine göre, FETÖ’nün soru hırsızlığı soruşturmaları ALES’e de uzandı. Savcılık, 2005-2013 yıllarında sınava giren 20 bin akademisyeni mercek altına aldı. ÖSYM, aralarında doçentlerin de olduğu akademisyenleri eşdeğer sınavlara almaya başladı.

FETÖ'nün soru hırsızlığı soruşturmaları Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) uzandı. 2005-2013 yılları arasında yapılan tüm ALES sorularının çalındığı belirlendi. Şaibeli sınavlardan aldıkları puanlarla akademik kadroya yerleşen 20 bin şüpheli için savcılık harekete geçti. ÖSYM, ‘yardımcı doçent' ve ‘doçent' unvanlı akademisyenlerin de aralarında bulunduğu bazı şüphelileri dil sınavından ‘eşdeğer' sınava aldı.

16 SINAVA İNCELEME

FETÖ'nün soru hırsızlıklarına ilişkin soruşturmalarının en önemli ayaklarından biri olan ALES'le ilgili düğmeye basan savcılık, 2005-2013 yılları arasında yapılan toplam 16 adet sınavı incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında incelenen 16 sınava ait tüm soruların FETÖ tarafından sınavdan önce ele geçirilerek mensuplarına dağıtıldığı belirlendi.

20 BİN AKADEMİSYEN ŞÜPHELİ OLDU

Savcılık incelemesinde, 2005 ve 2013 yılları arasında yapılan ALES ile akademik kadroya 27 bin kişinin yerleştiği tespit edildi. Bunlardan yaklaşık 20 bin kişinin sınavının şüpheli olduğu belirtildi. FETÖ bağlantıları da ortaya konan şüphelilerin girmiş olduğu tüm sınavlar ile aldıkları puanlar mercek altına alındı.

‘EŞDEĞER' SINAVA ALINDILAR

2004-2014 yılları arasında yapılan sınavlardan yüksek puan alarak devlete kurumlarına yerleşen kişileri incelemeye alan ÖSYM, ALES şüphelilerini ‘eşdeğer' sınavla araştırıyor. ALES'e giren adayların akademik kadroya girebilmesi için yabancı dil sınavından da geçerli puan alması gerekiyor. ÖSYM de, “çalıştım, yaptım” savunmasını yapan şüpheli akademisyenleri, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan eşdeğer sınava aldı. Şüphelilerin söz konusu sınavlarda döküldüğü hatta hiç bilmediği dilden yüksek puan alan akademisyenlerin de olduğu ortaya çıkarıldı.

FETÖ’nün sorularını çaldığı 2008 ve 2009 yıllarında yapılan ALES’de 32 bin 300 kişi birinci oldu. FETÖ'nün soru hırsızlığının ortaya çıkmasının ardından ALES'teki dahi sayısın da düşüş yaşandığı görüldü. 2016 ALES'e giren 332 bin kişiden sadece 140 birinci çıkabildi.