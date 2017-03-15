Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika haberi Ankara’da gecekondu duvarı çöktü

Ankara'da 3 Suriyelinin üzerilerine hurda toplamak için girdikleri gecekondunun duvarı çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
16:3615 Mart 2017
Gündem
Son dakika haberi Ankara’da gecekondu duvarı çöktü
Ankara'da 3 Suriyelinin üzerilerine hurda toplamak için girdikleri gecekondunun duvarı çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Olay Başpınar mahallesi 1107 Sokak’ta meydana geldi . 3 Suriyeli hurda toplamak için metruk bir gecekonduya girdi. Bu sırada gecekondunun bodrum katı Suriyelilerin üzerine çöktü. uriyeli Abdülkerim Gacar, babası Halit ve kardeşi Abdurrahim Gacar çöken duvarın altında kaldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Abdülkerim Gacar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gacar’ın cansız bedeni savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. (DHA)

Son güncelleme: 16:4115.03.2017
Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır
Keşfet

Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar