Son dakika haberi… Ankara’da doğalgaz patlaması

Ankara'nın Çankaya Küçükesat semtinde bir evde patlama meydana geldi. Patlamanın doğalgazdan kaynaklandığı belirtilirken, olayda 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Patlama nedeniyle evin bir kısmı çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Enkazda arama çalışmaları yapıldı.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Ankara İl Emniyet Müdürü Karaaslan, Ankara'da patlamanın meydana geldiği bölgeye gelerek olayla ilgili bilgi verdi. Karaaslan, patlamanın bomba veya terör olayı olmadığını belirterek, yapılan incelemelerin doğalgaz patlamasına işaret ettiğini söyledi. Karaaslan, yaralıların durumlarının iyi olduğunu ve enkaz altında kimsenin bulunduğuna dair bilgi olmadığını ancak yine de dedektör köpeklerle kontrollerin tedbiren yapılacağını söyledi. Karaaslan, “Ankaralılar rahat olabilir bomba ya da terör eylemi değil, bir kaza. Çok şükür ölümsüz atlatıldı” diye konuştu.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 YARALI

Ankara’nın Çankaya ilçesi Küçükesat semti, Başçavuş sokak’ta bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasında, 3 katlı apartmanın sağ tarafının 2 katı, çatısıyla birlikte tamamen çöktü. İlk belirlemelere göre 3 yaralı olduğu belirtildi. Olay yerine kısa sürede ambulans, polis, itfaiye ekipleri geldi.

Polis bölgede güvenlik önlemleri aldı. Çevredeki görgü tanıkları, ”Bir anda deprem oluyor sandık. sarsıntının ardından korkunç bir patlama sesi geldi. Biz de ne olduğunu anlamadık. Korkuyla evlerimizden dışarı çıktık” şeklinde konuştu.

DHA