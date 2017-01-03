Son dakika haberi… Atatürk Havalimanı’nda Reina saldırısıyla ilgili 2 gözaltı

Ortaköy'de terör saldırısıyla ilişkili olabilecekleri şüphesiyle durdurulan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Ortaköy’de terör saldırısıyla ilişkili olabilecekleri şüphesiyle durdurulan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı gecesi Reina’da meydana gelen terör saldırısının ardından zanlının yakalanması için İstanbul’da sınır kapıları başta olmak üzere her noktada polis ekipleri büyük bir çalışma başlattı.

İstanbul Terörle Mücadele ekipleri terör olayına karışan kişilerin tespitine yönelik yaptığı çalışmalar sırasında Dış Hatlar Terminali Giriş katında yer alan arama noktasında şüphe üzerine yabancı uyruklu 2 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üzeri arandıktan sonra terminalde bulunan polis noktasına götürüldü. Burada pasaportları ve üzerindeki belgeleri kontrol edilen iki kişinin cep telefonları ve valizleri de detaylı şekilde incelenerek el konuldu . Yaklaşık bir saat polis noktasında bekletilen yabancı uyruklu şüphelilerin, ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

ÇANTALAR ARANDI KİMLİKLER SORGULANDI

İstanbul'da yeni yıla girerken meydana gelen Reina'ya yönelik saldırının ardından, İstanbul polisi asayiş uygulamalarını arttırarak sürdürüyor. Bugün de İstanbul'un bir çok ilçelerinde özellikle halkın yoğun olarak kullandığı meydanlar, otobüs, metrobüs ve metro girişlerinde polis tarafından şok uygulamalar gerçekleştirildi.

İstanbul polisi, yeni yıla girerken yaşanan Reina saldırısının ardından asayiş uygulamalarını daha da sıklaştırdı. Şok uygulama yolunu tercih eden polis, bir çok ilçede farklı noktalarda asayiş uygulaması yaptı.



Daha çok halkın yoğun kullandığı noktalarda çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheli gördükleri şahısları tek tek kimlik kontrolü ve üst aramasından geçirdi. Vatandaşların sıklıkla kullandığı meydanlar, otobüs durakları, metrobüs ve metro girişlerinde uygulamalarını yoğunlaştıran ekipler, şüpheli gördükleri şahısları incelerken, çantaları da didik didik aradı. Anadolu yakasında bir çok ilçede uygulama yapan ekiplerin çalışmaları sürüyor. DHA İHA