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Son dakika haberi… Bahçeli’den Kerkük için sürpriz görüşme talebi!

MHP lideri Devlet Bahçeli Kerkük'teki bayrak krizine ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'dan randevu istedi.

15:545 Nisan 2017
Gündem
Son dakika haberi… Bahçeli’den Kerkük için sürpriz görüşme talebi!
MHP lideri Devlet Bahçeli Kerkük'teki bayrak krizine ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'dan randevu istedi.
Son güncelleme: 17:5005.04.2017
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