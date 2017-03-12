Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika haberi Bakan Fatma Betül Sayan Kaya Türkiye’ye döndü

Hollanda tarafından Almanya'ya sınır dışı edilen Kaya, Köln'den Türkiye'ye döndü.
09:2512 Mart 2017
Gündem
Son dakika haberi Bakan Fatma Betül Sayan Kaya Türkiye’ye döndü
Hollanda tarafından Almanya'ya sınır dışı edilen Kaya, Köln'den Türkiye'ye döndü.

Almanya’dan kara yolu ile Hollanda’ya gecen ve Rotterdam’da konvoyu durdurularak toplantı yapması engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, saatlerce yol ortasında bekletildikten sonra Almanya’ya geri gönderildi. Aynı şekilde kara yoluyla Almanya’ya intikal eden Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, sabah saatlerinde Könl-Bonn Uluslararası Havalimanı’ndan özel uçakla Türkiye’ye döndü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Köln’de, çok sayıda Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) yöneticisi ve ellerinde Türk bayrağı ile alana gelen vatandaşlar tarafından uğurlandı. (DHA)

İLGİLİ HABERSon dakika... Bakan Betül Sayan Kaya sınır dışı edildiSon dakika... Bakan Betül Sayan Kaya sınır dışı edildi
Son güncelleme: 10:2412.03.2017
Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır
Keşfet

Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar