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Son dakika haberi… Balıkesir’de kamuda mesai saatleri değişti

Balıkesir Valiliği, bu yıl kaldırılan kış saati uygulamasından kamu çalışanlarının etkilememesi için mesai saatinde değişikliğe gitti.
16:453 Ocak 2017
Gündem
Son dakika haberi… Balıkesir’de kamuda mesai saatleri değişti
Balıkesir Valiliği, bu yıl kaldırılan kış saati uygulamasından kamu çalışanlarının etkilememesi için mesai saatinde değişikliğe gitti.

Balıkesir Valiliği, bu yıl kış saati uygulamasının kaldırılmasından dolayı memurların mesai saatlerinin yeniden düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Düzenlemeye göre '08.00-12.00- 13.00-17.00 arası olan mesai saatlerinin “08.30-12.30- 13.30-17.30” olarak değiştirildi.

Valiliğin mesai saatleriyle ilgili açıklamasında: “İlimizde uygulanacak mesai saatleri, 657 sayılı devlet memurları kanununun 100. maddesi uyarınca yeniden düzenlenmiş olup, Balıkesir ili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma saatleri 02.01.2017 Pazartesi gününden itibaren Sabah: 08:30-12:30, Öğle: 13:30-17:30 olarak uygulanacak.” denildi.

Daha önce Yozgat ve Sivas’ta mesai saatlerinde düzenlemeye gidilmişti. İHA

Son güncelleme: 16:5403.01.2017
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