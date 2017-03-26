Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Esenler İlçe Teşkilatının Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlediği STK buluşmasına katıldı. Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, "Her 'Hayır' diyene teröristtir demiyoruz. Her 'Hayır' diyen 'Türkiye düşmanıdır' demiyoruz. Vatandaşlarımızın içinde 'hayır' diyenler olabilir. Ama 'Hayır' diyenlerin arasında 'Türkiye düşmanları ve terör grupları da var' diyoruz. İkisi farklı şeylerdir"dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Esenler İlçe Teşkilatının Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlediği STK buluşmasına katıldı. Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, "Her 'Hayır' diyene teröristtir demiyoruz. Her 'Hayır' diyen 'Türkiye düşmanıdır' demiyoruz. Vatandaşlarımızın içinde 'hayır' diyenler olabilir. Ama 'Hayır' diyenlerin arasında 'Türkiye düşmanları ve terör grupları da var' diyoruz. İkisi farklı şeylerdir"dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Şubat’ta A Haber ve ATV'nin ortak yayınına konuk olmuş Salih Nayman ve Banu El’in sorularını yanıtlarken “16 Nisan’da yapılması planlanan referandum için “Hayırcılar ve terör aynı safta. Hayır demek bölücü terör örgütüne destek vermektir. Hayır diyenlerin bu ülkede bir dikili ağacı yok” ifadelerini kullandı.

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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Esenler İlçe Teşkilatının Esenler Kültür Merkezi’nde düzenlediği STK buluşmasına katıldı. Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, “Her ‘Hayır’ diyene teröristtir demiyoruz. Her ‘Hayır’ diyen ‘Türkiye düşmanıdır’ demiyoruz. Vatandaşlarımızın içinde ‘hayır’ diyenler olabilir. Ama ‘Hayır’ diyenlerin arasında ‘Türkiye düşmanları ve terör grupları da var’ diyoruz. İkisi farklı şeylerdir”dedi.

“ROTTERDAM’DAKİ O GECEYİ HİÇ UNUTMADIK”

Türkiye’de ilk defa bir seçimin dışarıdan müdahale eden davetsiz misafirleri olduğunu belirten Kurtulmuş, “Kimler oldu? Önce Avusturya’nın Dışişleri Bakanı dedi ki; ‘Erdoğan ve arkadaşlarını biz Avrupa’da görmek istemiyoruz’. Almanlar aynı şeyi söyledi. Arkasından Hollanda’da da aynı şey söylendi. Bizim kardeşlerimizin, bakanlarımızın, milletvekillerimizin ‘Evet’ propagandası yaparlar korkusuyla vatandaşla buluşması engellendi mi? Engellendi. Rotterdam’daki o geceyi hiç unutmadık. O resimleri hiç unutmayın. Yere yatırmışlar üstlerine affedersiniz itlerini salmışlar. Çocukcağızın ayağını o köpek kapmış. Büyük yaralar açılmış. Sonradan öğrendik ki bu kardeşimiz aynı zamanda Hollanda vatandaşı. Adam kendi vatandaşına karşı böyle davranmış. Aile Bakanımızı arabanın içerisinde saatlerce beklettiler. Türkiye bunları yaşadı” diye konuştu.

“BİZ İSVİCRE’DE CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ GETİRMİYORUZ Kİ”

Kurtulmuş konuşmasını şöyle sürdürdü: “Arkasından baktılar ki ‘Hayır cephesi’ yavaş, ‘Hayır cephesi’nde fazla iş yok. ‘Hayır’ geride kalıyor. Gazetelerini devreye soktular. İsviçre’nin önemli gazetelerinden birisi Cumhurbaşkanımızın büyük bir resmini koyuyor birinci sayfaya. Türkçe olarak, Erdoğan’ın diktatörlüğüne son vermek için kocaman bir Hayır yazmış. Çok şükür Türkçe’yi öğreniyorlar. Adama sormazlar mı? Sanene. ‘Hayır’ dese de benim milletim ‘Hayır’ diyecek. ‘Evet’ dese de benim milletim ‘Evet’ diyecek. Biz İsviçre’de Cumhurbaşkanlığı sistemi getirmiyoruz ki. Güçlü Türkiye’den korkuyorlar, büyük Türkiye’den korkuyorlar. Yetmedi Bild Gazetesi – dünyanın en çok bilinen gazetelerinden birisi- Cumhurbaşkanımızın büyük bir resmi Almanca ‘Erdoğan ve arkadaşları Avrupa’ya gelmesin” yazıyor. ‘Evet’ kampanyası yaparlar diye korkuyor. Alman istihbarat sisteminin başındaki adam kalkıyor ve diyor ki; biz 15 Temmuz darbesini FETÖ’nün yaptığına ikna olmadık. Allah akıl versin. İkna olmanız için 250 kardeşimizin şehit olması yetmedi de 250 bin kardeşimiz mi şehit olmalıydı”. Kurtulmuş, PKK’nın da ‘Hayır’ oyu verilmesini istediğini belirterek, “23 Mart’ta PKK’nın lider kadrosundan birisi bir haber ajansına demeç veriyor. Kayıtları var ortada. Diyor ki; “Bütün gücünüzle ‘Hayır’ çıkması için çalışın. Eğer ‘Evet’ çıkarsa bu PKK’nın sonu olur diyor. Daha fazla bir şey söylememize gerek var mı?” şeklinde konuştu.

“HER HAYIR DİYEN TERÖRİSTTİR DEMİYORUZ”

“Ne kadar Türkiye düşmanı varsa, ne kadar çok ipini koparmış varsa, büyük Türkiye idealinden rahatsız olan varsa hayır cephesini takip etmeye çalışıyor” diyen Kurtulmuş, “Ancak şunu da düzelteyim. Söyledikçe CHP’li arkadaşlar lafı tersinden anlıyorlar. Her ‘Hayır’ diyene teröristtir demiyoruz. Her ‘Hayır’ diyen Türkiye düşmanıdır demiyoruz. Vatandaşlarımızın içinde hayır diyenler olabilir. Ama ‘Hayır’ diyenlerin arasında Türkiye düşmanları ve terör grupları da var diyoruz. İkisi farklı şeylerdir” ifadelerini kullandı. DHA