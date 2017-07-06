Son dakika haberi… Başbakan Yıldırım’dan AP’ye sert tepki

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye görüşmelerinin askıya alınmasını öneren tavsiye kararının ardından Başbakan Binali Yıldırım'dan sert bir açıklama geldi. Yıldırım "AB bir kafa karışıklığı yaşamaktadır. Bunu suretle ortadan kaldırılması ilişiklerin müspet yönde ilerlemesi şarttır. Türkiye´nin her zaman seçeneği vardır. Gidecek bir başka yolu da vardır. Alternatifsiz değildir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım “Bu rapor hükümsüzdür. Bizim açımızdan çok önemli değil. AB biraz da dönüp kendine bakmalı” dedi.

“Türkiye alternatifsiz değildir. Türkiye’nin her zaman seçeneği olmuştur” ifadelerini kullanan Başbakan “Avrupa Birliği’nin güvenliği Türkiye’den başlar. Türkiye kendi bölgesinde kendi kendine yeterli, komşularına olumlu katkı sağlayan bir ülkedir. Bundan sonra da böyle olacak.” dedi.

Yıldırım, şunları söyledi:

KARAR ÖNEMSİZ

Bu önemli diye nitelendirdiğin karar önemsiz. Çok önemli değil. Bilinmeyen bir şey de değil. Buna benzer kararlar geçtiğimiz aylarda da verildi. Bizim açımızdan hükümsüzdür. Türkiye, AB konusunda herhangi bir sapma yok.

25 TEMMUZ’DA TOPLANTI OLACAK

AB-Türkiye ilişkilerinin özünü samimiyet oluşturmalıdır. AB, gelecek vizyonunu belirlemeli ve Türkiye ile birlikte yol yürüyecek mi yürümeyecek mi buna karar vermelidir. Bildiğiniz gibi 25 Mayıs'ta NATO zirvesi münasebetiyle Cumhurbaşkanımız AB yöneticileriyle bir araya geldi. Tam üyelik sürecin yeniden canlandırılmasına yönelik bir aylık yol haritası benimsendi. Şu anda bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gümrük Birliği'nin yenilenmesi var, AB-Türkiye zirvesinin toplanması var. Ayrıca fasılların yeniden açılarak müzakerelere devam edilmesi gibi konular var. Bu konuda biz çalışmalarımızı, işlerin listesini hazırladık. 25 Temmuz'da bir toplantı daha olacak. Bunlar görüşülecek.

ÖNEMSEDİĞİMİZ AB YÖNETİM İRADESİNİN DÜŞÜNCESİDİR

Parlamentolar zaman zaman böyle kararlar alabilir. O kararlar milletvekillerinin insiyatifiyle alınan kararlardır. Bizim önemsediğimiz ve üzerinde durduğumuz konu AB yönetim iradesinin düşüncesidir. AB ülkelerinin liderlerinin düşüncesidir, AB üst yönetiminin düşüncesidir. Orada oluşacak irade bizim için bağlayıcıdır. Biz de buna göre irademizi ortaya koyarız. Biz ne yapacağımızı biliyoruz, hangi yöne gideceğimizi biliyoruz.

AB KAFA KARIŞIKLIĞINDAN VAZGEÇSİN

AB kafa karışıklığından vazgeçsin, Türkiye ile gelecek ilişkilerini sağlıklı bir zeminde yürütmesi için bütün şartlar mevcuttur. Son bir yılda yaşanan inişler çıkışlar artık geride kaldı.”