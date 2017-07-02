Son dakika haberi… Beyoğlu’nda güvenlik önlemleri alındı

İstanbul Valiliği Taksim'de bugün yapılacağı açıklanan 8. Trans Onur Haftası etkinlikleri kapsamında LGBT yürüyüşünü yasaklandığını açıklarken, polis Beyoğlu'nda güvenlik önlemleri aldı.

Muhtemel toplanmaların beklendiği bazı sokak başlarında çevik kuvvet ekipleri beklerken, bazı caddeler de trafiğe kapatıldı.

EMNİYETİN AÇIKLAMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de alınan önlemlere ilişkin yaptığı açıklamada “02 Temmuz 2017 Pazar günü saat 17.00’de 8. Trans Onur Haftası programı adı altında, LGBT organizesinde Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı önünde toplanarak gerçekleştirilecek yürüyüşe Valilik tarafından izin verilmemiş ve alınan güvenlik tedbirleri kapsamında 02.07.2017 Pazar günü saat 12.00’den; Zambak Sokak ve Meşelik Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi – Sadri Alışık Sokak, Balo Sokak – Turnacıbaşı Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi – Hamalbaşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu – Asmalı Mescit Caddesi, Taksim Tünel (Beyoğlu Belediyesi önünden) Şişhane Metro Kavşağı Taksim Tünel istikameti trafiğe kapatılacaktır” ifadelerine yer verdi. DHA