Son dakika haberi… Büyükada’daki toplantıda gözaltına alınanlar için karar verildi

İstanbul Büyükada'da ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla gözaltına alınan sivil toplum örgütü üyesi 10 kişi, dün adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme 6 kişi hakkında tutuklama kararı verirken, 4 kişi serbest bırakıldı Tutuklananlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ile Almanya vatandaşı Peter Steudtner de bulunuyor.

5 Temmuz’da İstanbul’da Büyükada’daki toplantıda gözaltına alınan aralarında Uluslararası Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcilerinin bulunduğu 10 kişi, tutuklanmaları talebiyle dün mahkemeye sevk edilmişti. Şüphelilerin terör örgütlerinin amaçları doğrultusunda toplumsal kaosa dönüşen hareketlenmeler yaratmak amacıyla toplantı düzenledikleri iddia ediliyordu. Şüphelilerin DHKP-C, FETÖ ve PKK soruşturmalarında adı geçen kişilerle görüşme kayıtları ise delil olarak gösterilmişti.

6’SI TUTUKLANDI

Dün mahkemeye sevk edilen 10 kişiden Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ile Özlem Dalkıran, Veli Acu, Günal Kurşun, Ali Garavi (İsveç vatandaşı), Peter Steudtner (Almanya vatandaşı) tutuklandı. Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün adli kontrolle serbest bırakıldı.

SAVCILIK SEVK YAZISINDA ÇARPICI İFADELER

Savcılığın Sevk yazısında, “Şüpheliler tarafından önceden herhangi bir duyuru yapılmaksızın “çalışma atölyesi” adı altında bir toplantı organizasyonu gerçekleştirildiği, alınan açık tanık beyanlarından toplantı sırasında katılımcıların mensubu oldukları kuruluşların faaliyet alanlarıyla ilgisi olmadığı” belirtildi.

“TOPLANTI GİZLİLİK İÇERİSİNDE YAPILDI”

Şüphelilerin terör örgütlerinin gizlilik kurallarına riayet ederek faaliyet yürüttükleri ifade edilen sevk yazısında, “Yürütülen faaliyetleri konu alacak şekilde içeride bulunan şahısların cep telefonlarını polislerin alacağından, bu telefonların içerisinde bulunan bilgilerin nasıl saklanacağından, bu bilgilerin telefonlar yakalansa bile nasıl gizli tutulabileceğinden, bilgilerin polis veya başka şahıslar tarafından ele geçirilmesinin nasıl engellenebileceğinden, şifrelemeden bahsettikleri” ifade edildi.

SEMİH ÖZAKÇA VE NURİYE GÜLMEN İLE İLGİLİ BELGER BULUNDU

Savcılık sevk yazısında, şüphelilerden İdil Eser’in oteldeki aramalarda elde edilen dijital materyallerinde Semih Özakça ve Nuriye Gülmen ile ilgili belgelerin olduğu, terör örgütü PKK üyesi olan bir kişinin, kendisini “Gerilla doktoru” olduğunu söyleyerek af örgütüne üye olmak istediğini gösterir bir belge bulunduğu ifade edildi. Eser’in ayrıca, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve tutuklanan Uluslararası Af Örgütünün Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç ile irtibatının bulunduğu anlatıldı.

“MİT’İN, TBMM ARAŞTIRMA KOMİSYONUNA GÖNDERDİĞİ BELGE…”

Şüpheli Muhammed Şehmuz Özbekli, Şüpheli Nejat Taştan’ın da ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen kişilerle görüşme kayıtlarının bulunduğu belirtilen yazıda Şüpheli Nalan Erkem’in de FETÖ terör örgütü soruşturmasında tutuklanan Bedriye İştar Tarhanlı ile görüşme kayıtlarının bulunduğu, ayrıca Erkem’de MİT’in TBMM Araştırma Komisyonu’na sunmuş olduğu gizli ibareli bir belgenin ele geçirildiği kaydedildi.

BYLOCK KULLANICILARIYLA GÖRÜŞMELERİ

Sevk yazısında, Günal Kurşun’un da ByLock kullanıcısı bir kişiyle görüşme kayıtlarının bulunduğu belirtilerek, toplantıyı organize eden şüpheli Özlem Dalkıran’ın da, FETÖ’den tutuklanan bir kişi ile görüşme kayıtlarının olduğu anlatıldı. Şüpheli Veli Acu’nun FETÖ/PDY soruşturmasında aranan ve ByLock kullandığı belirlenen bir kişi ile terör örgütü PKK soruşturmasından hakkında işlem yapılan başka bir kişiye görüşme ve mesajlaşma kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

“GÜNEYDOĞU VE DOĞU’NUN AYRI BİR DEVLETE AİTMİŞ GİBİ HARİTASI BULUNDU”

İsveç uyruklu şüpheli Ali Ghravi ile almanya uyruklu Peter Frank Steudtner’in ise toplantıda “dijital güvenlik stres vb” konuları anlatan eğitimci sıfatıyla yer aldıkları anlatılan sevk yazısında, Ali Ghravi’den ele geçirilen Asya kıtasına ait olduğu detaylı bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yer alan Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinin etimolojik olarak ve ayrıca ayrı bir devlete ait topraklarmış gibi gösterilen haritanın bulunduğu vurgulandı.

TOPLANTININ AMACI: TOPLUMSAL KAOSA DÖNÜŞEN HAREKETLENMELER YARATMAK

Sevk yazısında, şüphelilerin çoğunun, terör örgütleri ve mensupları ile olan irtibatları, faaliyet alanları itibariyle sivil toplumu etki güçlerini bulunduğu belirtilerek, “şüphelilerin terör örgütlerinin amaçları doğrultusunda toplumsal kaosa dönüşen hareketlenmeler yaratmak amacıyla toplantı düzenlemelerine göre yardım kastıyla hareket ederek eyemde bulunarak atılı suçu işledikleri” ifade edildi. Savcılık yazısında ayrıca şüphelilerle ilgili terörizmin finansmanı ve casusluk eylemleri yönünden ayrıca soruşturmanın devam edildiğine vurgu yaptı.