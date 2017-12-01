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Son dakika haberi… Çağlayan Adliyesi’nde asansör kazası: Savcılar yaralandı

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden gelen son dakika haberine; mesai bitiminde meydana gelen asansör kazasında 2 Cumhuriyet savcısının  yaralandığı öğrenildi.

20:181 Aralık 2017
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Son dakika haberi… Çağlayan Adliyesi’nde asansör kazası: Savcılar yaralandı
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden gelen son dakika haberine; mesai bitiminde meydana gelen asansör kazasında 2 Cumhuriyet savcısının  yaralandığı öğrenildi.

Kaza, Çağlayan’daki İstanbul Adalat Sarayı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi A Blok’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, adları öğrenilemeyen iki cumhuriyet savcısı, mesai bitiminde, 7.Katta asansöre bindi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle asansör arızalanarak yukarı doğru çekme yapıp tavana çarptı. Yaralanan iki savcı, asansörden çıkarıldıktan sonra olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Her iki savcının hastanedeki tedavileri sürüyor. DHA

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