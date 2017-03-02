Son dakika haberi… Çavuşoğlu: YPG çekilmezse vururuz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Münbiç operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, 'YPG çekilmezse vuracağımızı söyledik' diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Münbiç operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, 'YPG çekilmezse vuracağımızı söyledik' diye konuştu.

“ABD’li askerler YPG ile PKK’nın hiçbir farkının olmadığını söylemişlerdi. ABD’nin bizi hedef alan terör örgütüyle işbirliğini sürdürmesini istemeyiz. YPG ile bu operasyonları yapmak Suriye’nin geleceğini riske atmak demektir. Bir terör kantonunun oluşmasını sağlamak demektir. Böylesi bir yanlıştan ABD’nin bir an önce dönmesi gerekmektedir.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Bab’tan sonra düzenlenmesi planlanan Münbiç operasyonuna ilişkin olarak, “Daha önce de söylemiştik. Eğer YPG buradan çıkmazsa vururuz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Dışişleri Komisyonu’nda yaptığı bilgilendirme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“Münbiç operasyonu henüz başlamadı. Daha önce de söylemiştik. Eğer YPG buradan çıkmazsa vururuz. Özel kuvvetler olarak sadece ABD, Türkiye değil havadan nasıl destek vereceğimizi görüşüyoruz. CIA’nın ve Dunford’un Türkiye’ye gelmesinin sebebi buydu. Zamanında Obama’yı yanlış yönlendiren askerlerin bugün Trump’ı da yanlış yönlendirmesini istemiyoruz. Bizim düşüncemiz nettir. ABD ile bu düşüncelerimizi her fırsatta paylaştık. Taviz vermemiz söz konusu değil.

Buradaki amaç Münbiç operasyonu ile temizlenmesi ve gerçek sahiplerine teslim edilmesidir. Bizim YPG’ye ya da başka terör örgütleri ile olan mücadelemiz bizi ABD ile karşı karşıya getirmemelidir.”