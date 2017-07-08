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Son dakika haberi: CHP liderinden Adalet Yürüyüşü için flaş karar

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın miting alanına tek başına yapacağı 3 kilometrelik yürüyüş için son dakika kararı çıktı.

Edda SÖNMEZ
22:298 Temmuz 2017
Gündem
Son dakika haberi: CHP liderinden Adalet Yürüyüşü için flaş karar
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın miting alanına tek başına yapacağı 3 kilometrelik yürüyüş için son dakika kararı çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü Kartal’daki Dragos Arkeolojik Kazı Alanı’nda tamamlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın 3 kilometrelik son mesafeyi tek başına yürüyeceği açıklanmıştı.

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Kılıçdaroğlu ve kurmayları bu gece son durumu masaya yatırmak için bir toplantı yaptı.

Toplantıdan Kılıçdaroğlu’na milletvekillerinin de eşlik etmesi kararı çıktı.

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YÜRÜYÜŞ 16:30’DA BAŞLAYACAK

Edinilen bilgiye göre CHP lideri ve milletvekilleri Maltepe’deki alana saat 16:30’da Dragos Arkeolojik Kazı Alanı’ndan  yürümeye başlayacak.

ENİS BERBEROĞLU ZİYARETİ

Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin önümüzdeki Salı veya Çarşamba günü Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu’nu ziyaret edeceği öğrenildi.

 

Son güncelleme: 23:4908.07.2017
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