Son dakika haberi… CHP’li, Tuncay Özkan o belgeyi paylaştı, ‘Bu da mı sahte?’ diye sordu

Kamuoyunda artık “Mehmet Hakan Atilla davası” olarak bilinen davada tanık olan Reza Zarrab’ın ifadesi 5 gün boyunca sürdü.

Dava devam ederken CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından “belge” paylaştı.

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Üzerinde “gizli” ibaresinin görüldüğü belgeyi paylaşan ve MİT raporu olduğunu dile getiren Özkan, “MİT, AKP’li bakanlar ile Zarrab ilişkisini Erdoğan’a bildiriyor. Erdoğan ise bu raporu görmezden geliyor. Bu da mı sahte?” diyor sordu.