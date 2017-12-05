Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika haberi… CHP’li, Tuncay Özkan o belgeyi paylaştı, ‘Bu da mı sahte?’ diye sordu

Reza Zarrab, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde tanık olarak dinlendiği dava sürerken CHP'li Tuncay, Reza Zarrab'ın dönemin AKP'li bakanlarıyla ilişkisini anlattığı iddia edilen belgeyi gündeme getirdi.

20:285 Aralık 2017
Gündem
Son dakika haberi… CHP’li, Tuncay Özkan o belgeyi paylaştı, ‘Bu da mı sahte?’ diye sordu
Reza Zarrab, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde tanık olarak dinlendiği dava sürerken CHP'li Tuncay, Reza Zarrab'ın dönemin AKP'li bakanlarıyla ilişkisini anlattığı iddia edilen belgeyi gündeme getirdi.

Kamuoyunda artık “Mehmet Hakan Atilla davası” olarak bilinen davada tanık olan Reza Zarrab’ın ifadesi 5 gün boyunca sürdü.

Dava devam ederken CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından “belge” paylaştı.

İLGİLİ HABERSon dakika haberi... Atilla davasında Zarrab'ın 5'inci günü...Son dakika haberi... Atilla davasında Zarrab'ın 5'inci günü...

Üzerinde “gizli” ibaresinin görüldüğü belgeyi paylaşan ve MİT raporu olduğunu dile getiren Özkan, “MİT, AKP’li bakanlar ile Zarrab ilişkisini Erdoğan’a bildiriyor. Erdoğan ise bu raporu görmezden geliyor. Bu da mı sahte?” diyor sordu.

100000 basliksiz-2 basliksiz-3 mit-belge
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar