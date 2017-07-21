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Son dakika! İlk haberler geldi: Ege depreminde ölen 2 kişiden birisi Türk çıktı!

Gökova Körfezi'nde meydana gelen ve Yunanistan'ın Kos Adası'nı da vuran depremde yaşamını yitiren 2 kişiden birisinin Türk olduğu açıklandı. Adada bir cami ile kilise de büyük hasar gördü.

09:2221 Temmuz 2017
Gündem
Son dakika! İlk haberler geldi: Ege depreminde ölen 2 kişiden birisi Türk çıktı!
Gökova Körfezi'nde meydana gelen ve Yunanistan'ın Kos Adası'nı da vuran depremde yaşamını yitiren 2 kişiden birisinin Türk olduğu açıklandı. Adada bir cami ile kilise de büyük hasar gördü.

Yunanistan Güney Ege Eyaleti Valisi Yorgos Hacimarkos Yunan basınına yaptığı açıklamada, deprem sonrası İstanköy Adası’ndaki bir eğlence merkezinde duvarın çökmesi sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Vali; burada ölen iki kişiden birinin 30 yaşında Türk diğerinin ise 20 yaşında bir İsveçli olduğunu söyledi. Vali Hacimarkos, olayda yaralananların çoğunluğunun ise adadaki turistler olduğunu belirtti. Edinilen bilgiye göre; Ada’da sarsıntı sonrası Osmanlı döneminden kalan Defterdar Camisi’nin minaresi de yıkıldı. Ayrıca, Agios Nikolaos Katedrali’nin bir bölümü çöktü.

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Son güncelleme: 09:3921.07.2017
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