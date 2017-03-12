Son dakika haberi… Devlet Bahçeli’den Hollanda açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Hollanda ile yaşanan krize ilişkin bir açıklama yaptı. Bahçeli, Hollanda ile ilişkilerin askıya alınması gerektiğini ifade etti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Hollanda ile yaşanan krize ilişkin bir açıklama yaptı. Bahçeli, Hollanda ile ilişkilerin askıya alınması gerektiğini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hollanda'yla yaşanan diplomatik kriz ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hollanda’yla diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını isteyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa’da düşünce ve ifade özgürlüğüne, insani ve vicdani taleplere, izleri uzun seneler çıkmayacak kara bir leke sürülmüştür. Hollanda, soğanın virüs yemiş hali olan laleyi soldurmuş, insanlığın yüz karası bir tutum takınarak hasım ülke haline gelmiştir.

Beklentimiz, Hollanda’nın gayri hukuki ve gayri ahlaki müdahalelerinin yanına bırakılmaması, bu ülkeye gerekli cevabın her düzeyde verilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel hak ve çıkarlarını korkusuzca savunmak bizlerin, tüm vatan evlatlarının en temel haysiyet görevidir. İktidarı ve muhalefetiyle Türkiye yıkılmaz, aşılmaz, geçilmez bir kaledir. Türk milleti zulme karşı dayanışma içindedir.

Milliyetçi Hareket Partisi Hollanda’yı lanetlemektedir. Bilinmelidir ki aziz milletimiz 16 Nisan’da Avrupa’ya, terör örgütlerine, Türkiye’nin kuyusunu kazmaya çalışan bütün çürümüş odaklara dersini verecek, sandıkta ‘evet’ diyecektir.”