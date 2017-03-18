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Son dakika haberi Doğubank’a polis baskını

İstanbul polisi, elektronik eşya satışının yoğun olduğu Eminönü'ndeki Doğubank'a baskın düzenledi.
Habip ATAM
13:4618 Mart 2017
Gündem
Son dakika haberi Doğubank’a polis baskını
İstanbul polisi, elektronik eşya satışının yoğun olduğu Eminönü'ndeki Doğubank'a baskın düzenledi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, yeni bir çalışma yaptı. Yurt dışından getirilen kaçak ürünlerle ilgili yürütülen çalışmada, sabah saatlerinde Doğubank İş Hanı’na baskın düzenlendi. Operasyon sebebiyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri çevre güvenliğini alırken, iş hanına giren ve dışarıya çıkan müşteriler tek tek arandı. Kaçakçılık Polisi, 6 katlı handaki iş yerlerinde arama yaptı. Aramalar sırasında bulunan faturasız kaçak mallara el konuldu. Operasyonda ele geçirilen milyonlarca liralık ürün, araçlara yüklenerek Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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