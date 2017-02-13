TSK, Fırat Kalkanı'nında El Bab'da bir askerin şehit olduğunu ve 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Son dakika haberi! El Bab’da bir şehit daha!

TSK, Fırat Kalkanı'nında El Bab'da bir askerin şehit olduğunu ve 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nın 174’üncü gününde, El Bab’da ilerleyişini sürdüren Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye terör örgütü DEAŞ unsurları saldırdı. Çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 4 asker ise yaralandı. Yaralı askerler bölgeden tahliye edildikten sonra ambulanslarla Kilis ve Gaziantep’teki hastanelere sevk edilirken, şehit askerin cenazesi de helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden de konuya ilişkin bilgilendirmede şöyle denildi:

“Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 13 Şubat 2017 tarihinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”

Böylece harekatın başladığı 24 Ağustos 2016 tarihinden bu yana şehit olan asker sayısı 68’e yükseldi.

YARALI ASKERLERİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

1 askerin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ saldırısında yaralanan ve sınır hattına ulaştırılan askerlerden 2’si ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı diğer 2 asker ise helikopter ile Gaziantep’e getirildi ve piste indikten sonra ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. İki kentte tedavilerine başlanan yaralı askerlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

10 ÖSO ASKERİ DE YARALANDI

Öte yandan Suriye’nin El Bab bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında terör örgütü DEAŞ militanları ile çıkan çatışmada Özgür Suriye Ordusu’nun 10 askeri de yaralandı. Yaralanan ÖSO üyeleri de ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne taşındı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı ÖSO üyelerinden durumu ağır olanlar Gaziantep’teki hastanelere sevk edildi.

DHA