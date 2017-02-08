Son dakika haberi El Bab’da IŞİD saldırısı: Yaralı askerler var

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab' ta terör örgütü IŞİD unsurlarının saldırısında yaralı Türk askerlerinin olduğu bildirildi. Öte yandan Genelkurmay tarafından yapılan açıklamada, TSK desteğindeki ÖSO unsurların bölgedeki hakim tepeleri ele geçirdiği belirtildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab' ta terör örgütü IŞİD unsurlarının saldırısında yaralı Türk askerlerinin olduğu bildirildi. Öte yandan Genelkurmay tarafından yapılan açıklamada, TSK desteğindeki ÖSO unsurların bölgedeki hakim tepeleri ele geçirdiği belirtildi.

Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab kentine ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerini destekleyen Türk askerlerine, terör örgütü IŞİD unsurları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan askerler olduğu bildirildi.

169’uncu gününe giren Fırat Kalkanı harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye’nin El Bab bölgesindeki birliğe, sabah saatlerinde IŞİD terör örgütü saldırı düzenledi. Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda bazı askerlerin yaralandığı öğrenildi. Saldırının ardından IŞİD terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölgeler ise karadan ve havadan ateş altına alındı. Bölgeden tahliye edilen yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi’ne gönderildi.