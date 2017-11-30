Son dakika haberi… Erdoğan’dan flaş karar! AKP’li vekilleri çağırdı

Ankara'dan bir son dakika haberi daha geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın AKP milletvekilleriyle bir araya gelecek. AKP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek toplantı saat 11.00'de başlayacak.

AKP kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmesi bekleniyor.

Vekillerin bölgelerindeki sorunları dinleyecek olan Erdoğan, gündem ile ilgili de bilgilendirme yapması bekleniyor.

Devam eden kongre süreci de toplantının gündeminde olacak.

Yeni Şafak’ın haberine göre, toplantı saat 11.00’de AKP Genel Merkezinde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP milletvekiliyle ikinci görüşmesi olacak.