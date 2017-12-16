Son dakika haberi… Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Gün yaklaşıyor, hesabını vereceksin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da son dakika önemli açıklamalar geldi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Erdoğan "Gün yaklaşıyor, yargıda hesabını vereceksin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Yalova İl Kongresinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamada Man Adası belgelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şöyle dedi:

İnsanları yaradandan ötürü sevdik. 80 milyon bizim gözümüz de tek. Türkiye’nin son 15 yılında geçmişteki eksikleri gidermenin gayreti içinde olduk. Yaptıklarımız görmeyenler var kalbi mühürlü. Öyle bir ana muhalefetimiz var ki yeni adıyla ana ihanet. Cebinizdeki parayı harcamak kolaydır. Biz geldiğimiz de kasa tam takırdı. Bir şeyler yapmamız lazımdı. Biz zamanı nakite çevirdik. Ama bunların kafası basmaz anlamaz. Biz man kafa kime deriz biliyorsunuz dimi? Siz anlıyorsunuz zaten. Nereden geldi aklıma, Man adasından geldi.

Biz sağlık alanında büyük bir devrime imza attık. Ey Kılıçdaroğlu sen SSK’nın başındayken hastaneler ne haldeydi? Sen bir yaşındaki torununu 14-15 yaşındaki çocuğunu nasıl sigortalı yaptın onun hesabını ver. Avuç dolusu sahte evraklar sallamakla sen Erdoğan ve ailesine leke süremezsin. Gün yaklaşıyor. Yargıda hesabını vereceksin. Bundan sonra atacağı iftiraların boynuna nasıl dolanacağını görecek