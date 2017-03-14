Falezlerde 30 metreden düşen çocuğun kalbini yeniden çalıştırdılar

Antalya'da lise öğrencisi 15 yaşındaki Rustam Mussatdinov, 30 metre yükseklikteki falezlerden düşüp ağır yaralandı. Deniz Polisi tarafından bota alındıktan sonra kalbi duran Mussatdinov, kalp masajı sonrası yeniden hayata döndürüldü.

Açık lisede eğitim gören Mussatdinov, sabah saatlerinde iki arkadaşıyla birlikte Fener Mahallesi Eski Lara Yolu’ndaki Falez Park’a gitti. Mussatdinov, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalıklara düştü.



Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi, halatlar yardımıyla yaralı gencin yanına indi. Bu sırada Deniz Polisi de botla bölgeye geldi. İtfaiye ekibince sedyeye konulan Mussatdinov, bota alındı. Yat Limanı Kaleiçi’ne götürülen Mussatdinov’un duran kalbi, burada sağlık ekiplerinin 5 dakika süren müdahalesi sonucu yeniden çalıştırıldı. Hayata yeniden döndürülen genç, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Polis ekibi, Mussatdinov’un iki arkadaşını ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürüldü. DHA