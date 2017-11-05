Fatih’te 9 yaşındaki bir çocuk öldürülmüş halde bulundu

Olay İstanbul Fatih İlçesi'nde meydana geldi. 9 yaşındaki bir çocuk evlerinde öldürülmüş halde bulundu. 10 yaşındaki Yiğitcan T.'nin evlerinde babası Nezir T. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi.

Olay, Fatih’te İtfaiye Caddesi Çinili Odalar Sokak üzerinde bulunan evde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine adrese gelen polis, 9 yaşındaki Yiğitcan T.’nin bıçaklanarak öldürülmüş halde cesedini buldu. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek evin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Polis incelemesi sürerken cinayetin baba Nezir T. tarafından işlendiği ileri sürüldü. Baba Nezir T.’nin adı öğrenilemeyen çocuğunun annesi ile boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları, çocuğun babası ile kaldığı, annenin bugün oğlunu almak için taksi ile yola çıktığı, bu sırada baba Nezir T.’nin anneyi telefonla arayarak, “Çocuğu öldürdüm, şimdi gel al” dediği ileri sürüldü. Baba Nezir T.’nin evden çıkarken komşulara, “Çocuğu öldürdüm annesine haber verin” dediği iddia edildi.

Polis olayın ardından kaçan baba Nezir T.’yi yakalamak için harekete geçti.

Adını vermek istemeyen bir kadın komşuları, “Mahkemeye verdi. Dün savcılık izin vermiş. Çocuğunu verdi annesi teslim etti. Bugün alacaktı, çocuğu öldürmüş. 10 yaşında. Annesi 1 ay önce mahkemeye verdi. Annedeydi çocuk. Babası tarafından öldürülmüş.” dedi.

Polisin incelemesi sürüyor.

“CİNNET GEÇRDİM, YAPTIM”

Fatih Asayiş Şube Bürosu ekiplerince işlemleri yapılan katil zanlısı baba, daha sonra sağlık kontrolüne çıkarıldı. Sağlık kontrolüne çıkarılan katil zanlısı babanın ilk ifadesinde ”Cinnet getirdim, yaptım” dediği öne sürüldü. DHA