Son dakika haberi… FETÖ elebaşı Gülen’in örgüt üyelerine yönelik talimat yazısı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan: Bu belge, FETÖ elebaşının örgüt üyelerine verdiği talimatın en somut belgesidir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan eski Zaman Gazetesi çalışanı Fevzi Yazıcı'da ele geçirilen bir belgeyi gazetecilerle paylaştı.

Fidan yaptığı açıklamada, ele geçirilen bu belgenin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt üyelerinin tahliye edilmesine yönelik talimat yazısı olduğunu belirterek, bunun “Terörist başının örgüt üyelerine bire bir verdiği talimatın en somut belgesidir” dedi.

(ayrıntılar geliyor)