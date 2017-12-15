Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika haberi… FETÖ elebaşı Gülen’in örgüt üyelerine yönelik talimat yazısı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan: Bu belge, FETÖ elebaşının örgüt üyelerine verdiği talimatın en somut belgesidir.

Can ÖZÇELİK
11:3115 Aralık 2017
Gündem
Son dakika haberi… FETÖ elebaşı Gülen’in örgüt üyelerine yönelik talimat yazısı ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan: Bu belge, FETÖ elebaşının örgüt üyelerine verdiği talimatın en somut belgesidir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan eski Zaman Gazetesi çalışanı Fevzi Yazıcı'da ele geçirilen bir belgeyi gazetecilerle paylaştı.

belge-ortaaaFidan yaptığı açıklamada, ele geçirilen bu belgenin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt üyelerinin tahliye edilmesine yönelik talimat yazısı olduğunu belirterek, bunun “Terörist başının örgüt üyelerine bire bir verdiği talimatın en somut belgesidir” dedi.

(ayrıntılar geliyor)

Son güncelleme: 11:3715.12.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar