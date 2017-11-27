Son dakika haberi… FETÖ’cü Hakan Şükür’ün ABD’deki sürpriz ortağı deşifre oldu

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle yurtdışına kaçan ve haklarında yakalama kararı olan eski milli futbolcu ve eski milletvekili Hakan Şükür hakkında son dakika bilgisi geldi. Serdar Cebe'nin CNNTürk'te aktardığı habere göre ABD'de kafe açan Hakan Şükür'ün ortağının Ahmet Sait Kavurmacı olduğu ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle yurtdışına kaçan ve haklarında yakalama kararı olan isimlerden eski milli futbolcu ve eski milletvekili FETÖ'cü Hakan Şükür’ün “ABD’de cafe-restorant açtı” haberlerinin ardından Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe bir araştırma yaparak önemli bilgilere ulaştı.

Cebe, kafenin oldukça lüks bir cadde olan University Avenue caddesinde kurulduğunu belirtti.

Cebe, ‘Tat’s Bakery Cafe’ adlı mekanın aslında Hakan Şükür’e ait olmadığını, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın ağabeyi Ahmet Sait Kavurmacı’ya ait olduğunu açıkladı. Cebe, Hakan Şükür’ün ise kafenin hisse sahiplerinden biri olduğunu söyledi.

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Cebe, “Bölgeden topladığım bilgiler sonrası işin boyutunun daha farklı olduğunu gördüm. Kafenin sahibi Ahmet Sait Kavurmacı… Ahmet Sait Kavurmacı kimdir? İstanbul Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın ağabeyi… Uzun süredir burada, yani Kaliforniya’da yaşıyor ve şirket de onun üzerine açılıyor” dedi.