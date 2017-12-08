Son dakika haberi… Görevinden uzaklaştırılan CHP’li İlgezdi’den ilk açıklama

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi: Benim alnım ak başım dik. Kendini şikayet eden tek belediye başkanı benim. Hodri meydan...

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Karara tepki gösteren vatandaşlar, Ataşehir Belediyesi önünde toplanmaya başladı.

Burada vatandaşlara seslenen İlgezdi “Benim alnım ak başım dik, kendini şikayet eden tek belediye başkanı benim” dedi.

İlgezdi sözlerini şöyle sürdürdü “Kendimi şikayet eden tek belediye başkanı benim. Hodri meydan gitsinler kendi belediye başkanlarını şikayet etsinler. Neymiş ‘evrak karartıyormuşuz.’ Medya elinizde, yargı elinizde gereğini yapın. Bu siyasi bir davadır. Hukuk çökmüştür.”

CANPOLAT: NE YAPARSANIZ YAPIN

CHP İl Başknı Cemal Canpolat ise “Bizim belediyelere yönelik operasyon yapılacağının zaten günlerdir dedikodusunu yapıyorlardı. Bunu niye yapıyorlar. AKP’nin gidişi çöküşü hızlandıkça saldıracak alanlar aramaya başladılar. Ataşehir Belediye Başkanımız, İl başkanımız Murat Karayalçın döneminde savcılığa giderek bizzat hakkındaki iddialar için savcılığa başvurmuştu. 3 yıldır hem Ataşehir belediyemizde hem de diğer belediyelerde boza pişiriliyor. Ne yaparsanız yapın bunlar belediyelerimizin başarısını geri döndürmez.” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engil Altay da “Bu kararla Ataşehir halkının iradesi gasp edilmiştir” dedi.

BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANILIYOR

Kararın ardından Ataşehir Belediye Binası önünde toplanmalar başladı. Kalabalık kararı alkışlarla protesto etti. Belediye binasına gelenler arasında milletvekilleri ve belediye başkanları da var. .

CHP ACİL KODLU ÇAĞRI YAPTI

Öte yandan CHP, acil olarak tüm Merkez Karar Yürütme Kurulu üyelerini Ataşehir Belediyesi önüne çağırdı.

(ayrıntılar gelecek)