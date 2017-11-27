Son dakika haberi… Hakkari’den acı haber geldi

Hakkari'den son dakika acı bir haber geldi. Çukurca ilçesi Güvendağ Üs Bölgesi'nde helikopter pistinin güvenliğini aldığı esnada kayalıklardan düşerek ağır yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güvendağ Üs Bölgesi’nde helikopter pistinin güvenliğini aldığı esnada kayalıklardan düşerek ağır yaralanan bir askerin Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi.

Şehidin cenazesinin Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yapılacak törenin ardından memleketine uğurlanacağı bildirildi. İHA