Halkbank Genel Müdür Yardımcısı hakim karşısına çıktı

New York'ta hakim karşısına çıkan Halkbank’ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ihlal edilmesinde işbirliği yaptığı suçlamalarını reddetti.

ABD'de geçtiğimiz ay tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkındaki iddianame, Rıza Sarraf için hazırlanan iddianameyle iki gün önce birleştirilmişti.

Atilla, Manhattan federal mahkemesi’ndeki duruşmada savunmasını avukatı aracılığı ile yaptı. Atilla, İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla ABD’de Mart sonunda tutuklanmıştı.

ABD’li savcılar Atilla’yı, İran hükümeti ve İran’daki diğer kuruluşlar adına ABD bankaları aracılığı ile yüz milyonlarca dolarlık yasadışı işlem gerçekleştiren altın tüccarı Reza Zarrab ile işbirliği yapmakla suçluyor.